Serap Aspirasi, Relawan Ganjar Dirikan Basecamp Komunitas Ojol Yogyakarta

SLEMAN- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar terus berupaya menggencarkan aksi positif kepada sesama.

Mereka menggelar bedah basecamp pendirian posko pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bagi driver ojol Komunikasi Jogja Respon (Komjar) di Desa Mangkudranan, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Juru Bicara Kajol Indonesia Risnandar, mengatakan kesempatan ini merupakan kali pertama pihaknya memasuki Provinsi Yogyakarta untuk memberikan solusi terbaik bagi driver ojol.

“Pendirian basecamp ini diharapkan dapat menjawab keresahan para driver ojol yang belum memiliki tempat untuk bernaung di saat hujan melanda,” ujarnya, Selasa (14/11/2023).

Menurutnya, wadah ini juga bisa dijadikan tempat berkumpul atau beristirahat di sela-sela mencari penumpang saat bekerja.

"Di Yogya ini kami bukan lagi merenovasi, mendirikan basecamp dan juga posko pemenangan untuk Pak Ganjar Pranowo-Mahfud MD dimana nanti tempat ini bisa menjadi tempat istirahat teman-teman yang nyaman yang layak," ujar Risnandar.

“Selain jadi tempat diskusi sesama relawan Ganjar Pranowo dimana situasi sekarang ini seperti kita ketahui banyak intervensi yang membuat teman-teman merasa takut. Makanya di sini mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan strategi-strategi yang baik ke depannya. Semoga pemilu bisa damai, sukses, dan lancar," lanjut dia.

Saat ini kata dia, banyak tantangan yang dialami para sukarelawan seiring mendekati pelaksanaan Pemilu 2024.