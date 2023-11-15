Advertisement
HOME NEWS NEWS

Darmawan Prasodjo Raih Male Executive Of The Year Enlit Asia Power Energy Awards 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:26 WIB
Darmawan Prasodjo Raih Male Executive Of The Year Enlit Asia Power Energy Awards 2023
Foto: Dok PLN
Jakarta- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo meraih penghargaan "Male Executive of the Year" pada ajang Power Energy Awards 2023 yang digelar Enlit Asia pada Selasa (14/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya melakukan transformasi digital di tubuh PLN dan mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Atas kerja kerasnya dalam memimpin transformasi di perseroan selama empat tahun terakhir, PLN juga dianugerahi empat penghargaan lainnya yaitu Power Utility of the Year, Innovation of the Year untuk aplikasi PLN Mobile, Renewable Energy & Sustainability Project of the Year untuk Proyek PLTS Terapung Cirata, dan ASEAN Electrification Project of the Year untuk elektrifikasi Kalimantan.

Portofolio Director of Energy for Clarion Events Asia, Simon Hoare selaku penyelenggara acara penghargaan ini mengatakan, ajang ini menjadi salah satu tonggak sejarah untuk memperkuat kolaborasi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini karena perjalanan menuju transisi energi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Ini pertama kali agenda Enlit Asia untuk sektor ketenagalistrikan dan energi diselenggarakan di Indonesia. Acara ini adalah tonggak penting dalam mengubah ketersebaran menjadi kolaborasi yang kohesif di antara kita semua,” ujar Simon.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penghargaan ini sebagai buah dari upaya transformasi PLN dalam menjawab tantangan global saat ini. PLN melakukan digitalisasi mulai dari pembangkit, transmisi, pengadaan hingga pelayanan pelanggan.

"Saat ini, semuanya telah terintegrasi secara digital. Dulu, semua proses bisnis terfragmentasi, saat ini PLN jauh lebih kuat dan efisien. Sehingga kami bisa memberikan layanan pelanggan jauh lebih baik," ujar Darmawan.

Dalam meramu kesuksesan PLN untuk peningkatan pelayanan, Darmawan menjelaskan lewat masterpiece SuperApp PLN Mobile, berhasil membuat proses bisnis yang kompleks kini menjadi sangat mudah dan cepat. Hal itu dibuktikan dengan aplikasi PLN mobile yang telah diunduh oleh 45 juta masyarakat.

