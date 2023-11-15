Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Lakukan Operasi yang Tepat Sasaran di RS Al-Shifa Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |08:12 WIB
Israel Klaim Lakukan Operasi yang Tepat Sasaran di RS Al-Shifa Gaza
Isael klaim lakukan operasi tepat sasaran di RS Al-Shifa di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan mereka melakukan "operasi yang tepat dan tepat sasaran" di Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Gaza.

Sebuah pernyataan menuduh Hamas terus menggunakan rumah sakit Shifa oleh militer yang membahayakan status perlindungan rumah sakit tersebut berdasarkan hukum internasional.

Menurut pernyataan itu, Israel yakin mereka telah memberikan waktu yang cukup kepada para agen Hamas, yang dituduh berada di dalam rumah sakit, untuk menghentikan aktivitas mereka di dalam gedung tersebut.

Pejabat rumah sakit secara konsisten menolak klaim Israel bahwa Hamas telah membangun pusat komando dan kendali penting di bawah rumah sakit tersebut, yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza.

Menurut laporan terbaru dari dalam rumah sakit, ratusan staf dan pasien masih berada di Al-Shifa, bersama dengan beberapa ribu orang yang mencari perlindungan dari serangan udara dan darat Israel.

“IDF sedang melakukan operasi darat di Gaza untuk mengalahkan Hamas dan menyelamatkan sandera kami. Israel berperang dengan Hamas, bukan dengan warga sipil di Gaza,” bunyi pernyataan Israel, dikutip CNN.

Sebelumnya, pada Selasa (14/11/2023), Gedung Putih dan Pentagon mengatakan bahwa Hamas menyimpan senjata dan mengoperasikan pusat komando dari Rumah Sakit Al-Shifa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement