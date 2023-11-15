Gelar Rakor, Bawaslu Madina Akan Tertibkan Alat Peraga Sosialisasi pada 17 November

PENYAMBUNGAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Mandailing Natal, bersama KPU, Forkopimda dan parpol peserta Pemilu 2024 menggelar rapat koordinasi kesepahaman penertiban alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan di kantor Bawaslu Mandailing Natal, Senin 13 November 2023.

Ketua Bawaslu Madina, Ali Aga Hasibuan mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membangun kesepahaman bersama tentang alat peraga sosialisasi yang saat ini telah banyak terpasang di Madina.

“Saat ini telah terpasang banyak Alat peraga sosialisasi, beberapa di antaranya telah melanggar aturan, untuk itu kami perlu membuat pertemuan ini agar seluruh stakholders memiliki kesepahaman bersama terkait APS yang melanggar,” kata Ali Aga Hasibuan.

Selain itu, Ali Aga Hasibuan menekanan pentingnya rapat koordinasi ini digelar sebagai bentuk sosialisasi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu dalam penertiban APS yang ada di Madina.

“Kami perlu sampaikan, APS yang terpasang saat ini terikat dengan dua aturan, pertama adalah Peraturan Daerah, berarti kesalahan penempatan pemasangan, dan kedua PKPU yang mengatur APS tersebut, ini terkati konten APS yang tidak diperbolahkan, misalnya ada tanda coblos, nomor urur dan ajakan memilih serta citra dirj pada APS,” ujar Aliaga.

Dalam kesempatan tersebut Bawaslu Madina juga meminta peserta pemilu agar menahan diri dalam melakukan kampanye sebelum tahapan masa kampanye digelar, karena tahapan saat ini masih pada tahapan sosialisasi di mana tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang terindikasi sebagai kampanye.

“Kampanye diperbolehkan dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2023, sebelum itu disebut masa sosialisasi, jadi untuk itu sebaiknya peserta pemilu menahan diri sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan oleh KPU,” ujar Aliaga.