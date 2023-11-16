Wanita Ini Pecahkan Rekor Wig Buatan Tangan Terpanjang di Dunia

LAGOS - Seorang wanita Nigeria telah memecahkan rekor dunia Guinness untuk membuat wig buatan tangan terpanjang.

Helen Williams membuat wig yang panjangnya mencapai 351,28 m.

Dia menghabiskan 11 hari dan dua juta naira (sekira Rp35 juta) untuk membuat potongan rambut tersebut. Dibutuhkan 1.000 ikat rambut, 12 kaleng hair spray, 35 tabung lem rambut, dan 6.250 jepit rambut.

“Pencapaian ini merupakan salah satu hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Saya masih tidak percaya,” ujarnya sebagaimana dilansir BBC.

Meski telah menjadi pembuat wig selama delapan tahun, ia mengatakan hal itu bukanlah tugas yang mudah karena ia “merasa lelah” selama prosesnya.

"Teman-teman dan keluarga menyemangati saya. Saya tidak ingin mengecewakan mereka, jadi saya tetap fokus. Hasilnya adalah wig buatan tangan terpanjang di dunia," ujarnya.

Setelah menyelesaikan potongan rambut, sulit menemukan tempat untuk menatanya dan mengukurnya secara akurat. Dia memilih untuk meletakkannya di jalan raya yang menghubungkan kota Lagos dan Abeokuta pada 7 Juli.