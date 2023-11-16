Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Penyakit Ariel Sharon, Mantan PM Israel yang Koma 8 Tahun

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:53 WIB
5 Penyakit Ariel Sharon, Mantan PM Israel yang Koma 8 Tahun
Ariel Sharon (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ada 5 penyakit Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri (PM) Israel yang koma selama 8 tahun.

Semasa hidupnya, Ariel Sharon telah menjadi anggota pasukan zionis sejak usia 14 tahun. Dalam hal ini, dirinya aktif mengikuti perang dan terlibat dalam berbagai aksi genosida kepada Palestina.

Namun ditengah karir politiknya yang memuncak, Ariel Sharon menderita berbagai penyakit berbahaya. Penyakit ini kemudian perlahan menggerogoti tubuhnya hingga akhirnya meninggal pada tahun 2014 silam.

Berikut adalah 5 penyakit yang sempat diderita oleh mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon dilansir dari berbagai sumber:

1.Obesitas

Perdana Menteri Ariel Sharon didiagnosis mengalami obesitas sejak tahun 1980 an. Dirinya diketahui memiliki berat badan hingga 115 kg. Dirinya sangat hobi makan makanan ringan, meminum vodka dan makan caviar. Oleh sebab itu, obesitas yang dideritanya juga berpengaruh pada meningkatnya tekanan darah dan juga kolesterol.

2. Stroke

Sharon mengalami stroke ringan pertama pada bulan Desember 2005 dan diberi obat pengencer darah sebelum mengalami pendarahan otak yang parah pada tanggal 4 Januari 2006

Setelah sempat menjalani dua kali operasi, dokter berhasil menghentikan pendarahan pada otaknya, namun naas sejak saat itu Ariel Sharon menjadi koma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement