Dunia Kutuk Serangan Israel ke RS Al Shifa di Gaza

DUNIA mengutuk serangan Israel terhadap Rumah Sakit (RS) Al Shifa di Gaza pada Rabu (15/11/2023). Israel mengklaim rumah sakit itu menjadi pusat komando operasi Hamas, meskipun pihak rumah sakit telah berulangkali membantah hal itu.

Pasukan Israel, pada Rabu pagi memasuki RS Al Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, dan menggeledah kamar dan ruang-ruang bawah tanah untuk mengejar militan Hamas. Tindakan itu memicu kekhawatiran dunia atas nasib ribuan warga sipil dan petugas medis yang terperangkap di dalamnya.

Rumah sakit satu-satunya yang masih beroperasi di Gaza ini telah menjadi sasaran utama serangan Israel, yang mengklaim Hamas menjadikan fasilitas medis dan jaringan terowongan bawah tanahnya sebagai pusat komando operasi mereka. Klaim itu telah dibantah Hamas.

Israel mengatakan pasukannya berhasil menemukan sejumlah senjata – yang tidak disebutkan secara spesifik jumlah dan jenisnya – dan apa yang disebutnya sebagai “infrastruktur teror” di dalam kawasan rumah sakit setelah membunuh beberapa militan dalam bentrokan di luar.

Berbicara di pangkalan militer Zikim di dekat Jalur Gaza bagian utara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada para prajurit Israel “tidak ada tempat di Gaza yang tidak dapat kita masuki.”