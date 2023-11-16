Kala Bung Karno Bermimpi Jadi Hercules yang Dikelilingi 14 Bidadari Cantik

PRESIDEN pertama RI, Soekarno pernah bermimpi menjadi Hercules dan dikeliling 14 bidadari cantik. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah plakat pada dinding di Istana Bogor. Tampak bayi Hercules dalam pangkuan ibunya dan dikelilingi 14 bidadari cantik.

Mengutip dari buku karya Adhe Riyanto yang berjudul “Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik”, diceritakan mengenai Bapak Proklamator itu bermimpi menjadi Hercules.

"Cobalah bayangkan betapa bahagianya dilahirkan di tengah empat belas orang cantik seperti ini," ujar Bung Karno.

Keperkasaan Hercules, menurutnya menuntut kasih sayang dan haus kelembutan. Bung Karno sebagai orang yang percaya bisa memindahkan gunung dengan kata-kata membutuhkan dukungan total dari lingkungannya, yaitu cinta, pujian, dan penerimaan.

Semasa kecilnya, Bung Karno mendapatkan itu dari Sarinah. Perempuan yang merupakan pembantu rumah tangga di dalam keluarganya.

Sosok Sarinah begitu berkesan bagi Bung Karno, hingga diabadikan dalam sebuah buku. Saat dewasa, Bung Karno memperoleh tenaga Hercules-nya dari Inggit Garnasih, janda dengan usia 12 tahun lebih tua.