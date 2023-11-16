Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kades di Sinjai Digerebek Ngamar Bareng Perempuan Muda, Warga Segel Kantor Desa

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:52 WIB
Kades di Sinjai Digerebek Ngamar Bareng Perempuan Muda, Warga Segel Kantor Desa
Warga segel kantor desa (Foto: MPI)
A
A
A

SINJAI – Warga Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpue, murka usai menggerebek kadesnya berinisial R ngamar bersama perempuan muda. Mereka pun menyegel kantor desa.

Tidak hanya menyegel kantor, warga juga menuntut agar Kades Pattongko dicopot dan diberhentikan dari jabatannya.

"Kami warga Pattongko tidak mau dipimpin oleh Kades Cabul, silakan mundur saja, daripada kami bertindak,” tegas salah seorang warga, Ahmar, Kamis (16/11/2023).

Perbuatan tercela sang kades bukan kali ini saja, warga setempat mengaku, sebelum menjabat Kades Pattongko, R juga pernah berurusan dengan hukum lantaran dugaan tindak asusila.

"Ini kali keduanya R bermasalah, semuanya kasus perempuan. Waktu menjabat sebagai Sekertaris Desa, dia juga dilaporkan ke Polres Sinjai dengan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap warga,” ucap warga.

Warga pun menegaskan, R sudah tidak layak menjadi kepala desa karena melakukan perbuatan tercela. “Sebagai warga, kami semua dibuat malu karena kasus ini sudah dua kali terjadi,” ujar warga lain Isra.

Halaman:
1 2
      
