Lagi Asik Nyabu Bareng Teman Perempuan, Polisi Tembak Spesialis Pencuri Mobil Pikap

Pencuri ditembak polisi saat sedang nyabu dengan teman perempuannya (Foto: MPI)

BANDARLAMPUNG - Polisi menembak spesialis pencuri mobil pikap yang sedang asyik pesta sabu bersama teman wanitanya di sebuah penginapan daerah Natar, Lampung Selatan, Rabu (15/11/2023).

Pelaku berinisial AY sudah menjadi DPO spesialis pencurian mobil pikap sejak setahun terakhir atau November 2022. Sedangkan teman wanitanya yang asik pesta sabu berinisial AA.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, pelaku AY terpaksa diberikan tindakan tegas terukur lantaran mencoba melawan petugas menggunakan sajam.

"Saat akan ditangkap, pelaku AY melakukan perlawanan dengan mengintimidasi teman wanitanya menggunakan sajam," ujar Umi saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Kamis (16/11/2023).

"Demi menyelamatkan petugas dan nyawa orang lain, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak betis kanan pelaku sehingga tidak dapat melawan," lanjut Umi.

Umi mengungkapkan, selain spesialis pencuri pikap, pelaku AY juga ternyata pengedar narkotika jenis sabu.

"Jadi pelaku ditangkap saat sedang bertransaksi sabu dengan rekan wanitanya berinisial AA yang juga residivis penyalahgunaan narkoba. Keduanya juga sedang mengkonsumsi sabu di kamar penginapan tersebut," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi sebanyak 5 kali di beberapa TKP di Lampung dengan spesialis mobil pikap. Termasuk salah satu TKP, dimana terjadi aksi baku tembak dengan polisi yang kendaraan pelaku Honda Brio Merah ditinggal di persawahan Jati Agung dengan banyak bekas luka tembak pada Maret 2023 lalu.

"Jadi komplotan pelaku ini berjumlah 4 orang diantaranya AY, RI, PW dan RS. Pelaku RI sudah ditangkap lebih dulu dan menjalani hukuman. Sementara dua pelaku lainnya PW dan RS masih kita buru dan identitasnya sudah diketahui," tuturnya.