Rem Blong, Truk Tangki BBM Terguling-guling ke Jurang

KOLAKA UTARA - Sebuah truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) biru dengan nomor polisi (nopol) DT 8542 AB alami kecelakaan di jalan Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 14.40 Wita, Kamis (16/11/2023). Truk tersebut mengalami rem blong dan terguling-guling ke jurang.

Ps. Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Kolut, Aipda Ponadi menjelaskan truk dikemudi Muh. Rifky Alfandi (21), warga Desa Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kolaka. Ia ditemani seorang rekannya bernama Reski Maulana (17) asal Desa Lamokato, Kolaka.

"Kendaraan sedang menuju kembali ke Kolaka usai dari Lasusua melakukan pengantaran BBM," ujarnya.

Dikatakannya, truk tersebut mengambil jalur singkat melalui jalan Desa Totallang-Latawaro. Saat menuruni jalur menikung Letter S rute setempat, rem kendaraannya tiba-tiba blong hingga truk seketika melaju kencang.

"Banting setir namun tetap terperosok dan terguling-guling terjun ke jurang," tuturnya.