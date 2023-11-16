Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rem Blong, Truk Tangki BBM Terguling-guling ke Jurang

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:03 WIB
Rem Blong, Truk Tangki BBM Terguling-guling ke Jurang
Truk rem blong terguling-guling ke jurang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

KOLAKA UTARA - Sebuah truk tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) biru dengan nomor polisi (nopol) DT 8542 AB alami kecelakaan di jalan Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 14.40 Wita, Kamis (16/11/2023). Truk tersebut mengalami rem blong dan terguling-guling ke jurang.

Ps. Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Kolut, Aipda Ponadi menjelaskan truk dikemudi Muh. Rifky Alfandi (21), warga Desa Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kolaka. Ia ditemani seorang rekannya bernama Reski Maulana (17) asal Desa Lamokato, Kolaka.

"Kendaraan sedang menuju kembali ke Kolaka usai dari Lasusua melakukan pengantaran BBM," ujarnya.

Dikatakannya, truk tersebut mengambil jalur singkat melalui jalan Desa Totallang-Latawaro. Saat menuruni jalur menikung Letter S rute setempat, rem kendaraannya tiba-tiba blong hingga truk seketika melaju kencang.

"Banting setir namun tetap terperosok dan terguling-guling terjun ke jurang," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement