MNC Peduli Bagikan Buku Gratis untuk Taman Bacaan di Surabaya

SURABAYA - MNC Peduli bagi-bagi buku bacaan di Surabaya, Jawa Timur disambut antusias anak-anak. Karena buku-buku yang dibagikan sangat menarik sehingga para pelajar sangat senang.

Pembagian ratusan buku untuk perpustakaan tersebut dilakukan di Balai RW 3 Kedurus Surabaya. Anak-anak yang datang langsung membaca buku-buku yang diberikan kepada perpustakaan Balai RW setempat.

Hampir setiap pulang sekolah, mereka bermain dan membaca di Balai RW setempat untuk bermain dan membaca buku yang ada di perpustakaan.

Kedatangan tim MNC Peduli yang membagikan ratusan buku gratis disambut senang dan antusias anak-anak. Mereka langsung mengambil buku dan membacanya.

Dari ratusan buku yang diberikan kepada perpustakaan RW 3 Kedurus Surabaya berisi tentang cerita dan buku pengetahuan dan teknologi yang juga disertai gambar-gambar, sehingga buku-buku tersebut sangat digemari anak-anak.