INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sosialisasi Ganjar-Mahfud, Relawan Bentuk Asosiasi Perajin Gula Merah di Tasikmalaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:06 WIB
Sosialisasi Ganjar-Mahfud, Relawan Bentuk Asosiasi Perajin Gula Merah di Tasikmalaya
Relawan Ganjar di Tasikmalaya/ist
A
A
A

 

TASIKMALAYA – Relawan Petani Tebu (Petebu) Dukung Ganjar mengenalkan sosok Ganjar-Mahfud Presiden 2024 kepada sejumlah petani di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/11/2023).

Salah satu yang dilakukan Relawan Ganjar saat ini dengan membentuk Asosiasi Peranji Gula Merah Bersatu (Pegas).

"Hari ini Petebu bikin kegiatan dekralasi relawan sama sarasehan produktufitas gula merah dengan pengrajin gula merah di Kabupaten Tasikmalaya," ujar Korwil Petebu Jawa Barat, Mohammad Ridwan.

Dia menjelaskan kondisi petani yang saat ini sudah baik dalam hal produksi, saat mengadakan sarasehan peningkatan produktivitas gula merah bersama perajin gula merah bersatu dan gotong royong normalisasi drainase jelang musim hujan.

"Kondisi petani di sini sangat baik dari sisi produksi, namun pemasaran kurang karena kurangnya kontrol kualitas untuk membuat standar produksi karena belum ada asosiasi yang menaunginya,"ujarnya.

Asosiasi tersebut dibentuk sebagai wadah untik mengumpulkan para petani, wadah diskusi dan membuat standarisasi produk agar mampu bersaing dan mendapatkan kualitas gula terbaik.

"Maka, Petebu memfasilitasi pembentukkannya asosiasi Perajin Gula Merah Bersatu untuk membuat wadah yang akan menaungi para petani di sini dalam standarisasi produk supaya bisa bersaing produk gula aren dengan daerah lain agar layak di jual,"tuturnya.

Dengan asosiasi tersebut, Ridwan akan atur agar proses pengolahannya bisa berkesinambungan dan semakin inovatif sehingga standarisasi produk olahannya bisa terjaga.

"Nantinya Pegas akan kami kawal untuk bekerja sama dengan desa membentuk bumdes atau badan usaha milik desa agar rantai distribusinya bisa berjalan dan difasilitasi antara petani dan pembeli gula aren," jawabnya.

