Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Venna Melinda Umrah, Doakan Anak-anaknya Dapat Jodoh Terbaik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:03 WIB
Venna Melinda Umrah, Doakan Anak-anaknya Dapat Jodoh Terbaik
Venna Melinda. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Artis Venna Melinda bakal melaksanakan ibadah umrh bersama 3 orang anaknya, Varrell Bramasta, Athalla Naufal, dan Vania Athabina. Nantinya, Venna bakal mengajak Varrell ke sejumlah tempat berdoa untuk mendapatkan jodoh dari Allah SWT.

"Pokoknya doa terbaik, khususnya Varrell katanya ingin punya jodoh gitu, jadi aku bilang, Kak kita harus berdoa di tempat-tempat mustajab, apalagi kita langsung Nabawi yah, jadi sampai sana Maghrib langsung salat Isya dan besoknya baru kita ke Raudah," ujarnya pada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, diharapkan seusai ibadah umrah, dia dan ketiga anaknya itu bisa lebih bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Apalagi, Varrell pun memang mengharapkan mendapatkan jodoh yang baik.

Venna menerangkan, dalam setiap doanya, dia pun berharap agar Varrell dan Athalla bisa mendapatkan jodoh terbaik. Pasalnya, tahun depan Varrell pun bakal memasuki usia 28 tahun, yang mana Varrell mengharapkan di usia tersebut dia bisa mendapagkan jodohnya.

"Mama cariin katanya (Varrell), yah aku bilang nanti pas umroh kamu doa tuh di Raudah, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mamah temenin," tuturnya.

Venna mengungkap, dai tahu secara pasti kriteria jodoh yang diinginkan Varrell, tapi dia mengharapkan agar anaknya itu bisa mendapatkan jodoh yang seiman dan solehah, begitu juga untuk Athalla. Diharapkan, jodohnya itu bisa membuat anak-anaknya bahagia lahir batin dan dunia akhirat.

"Aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman yang solehah, temen ibadahnya Varrel Athalla nanti yah, dapet perempuan yang membuat anak-anak bahagia lahir batin dunia akhirat," jelasnya.

Dia membeberkan, ibadah umrah bersama 3 anak tercintanya itu baru pertama kali terjadi. Adapun ibadah umrah ini dia hendak mengajak anak-anaknya tuk kembali mengingat dosa-dosa sehingga manusia hidup itu yang dicari adalah cintanya Allah dan ridhonya Allah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185809//umrah-6WDn_large.jpg
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185427//musim_dingin_di_madinah-bSqC_large.jpg
Musim Dingin di Madinah: Ketika Masjid Nabawi Menjadi Pelukan Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180190//kakbah-HZAn_large.jpg
Soal Umrah Mandiri, Komnas Haji Ingatkan Perlindungan Jamaah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/398/3179767//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar_simanjuntak-cyOa_large.jpg
Wamenhaj Anggap Wajar Asosiasi Travel Gelisah soal Umrah Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/25/3179530//umrah-p8b1_large.jpg
Umrah Mandiri Legal, Netizen Bagikan Pengalaman Bisa Hemat hingga 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/629/3175666//paula-q4rC_large.jpg
Doakan Kenzo, Paula Verhoeven Bagikan Momen Ibadah di Tanah Suci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement