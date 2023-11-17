Venna Melinda Umrah, Doakan Anak-anaknya Dapat Jodoh Terbaik

JAKARTA - Artis Venna Melinda bakal melaksanakan ibadah umrh bersama 3 orang anaknya, Varrell Bramasta, Athalla Naufal, dan Vania Athabina. Nantinya, Venna bakal mengajak Varrell ke sejumlah tempat berdoa untuk mendapatkan jodoh dari Allah SWT.

"Pokoknya doa terbaik, khususnya Varrell katanya ingin punya jodoh gitu, jadi aku bilang, Kak kita harus berdoa di tempat-tempat mustajab, apalagi kita langsung Nabawi yah, jadi sampai sana Maghrib langsung salat Isya dan besoknya baru kita ke Raudah," ujarnya pada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, diharapkan seusai ibadah umrah, dia dan ketiga anaknya itu bisa lebih bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Apalagi, Varrell pun memang mengharapkan mendapatkan jodoh yang baik.

Venna menerangkan, dalam setiap doanya, dia pun berharap agar Varrell dan Athalla bisa mendapatkan jodoh terbaik. Pasalnya, tahun depan Varrell pun bakal memasuki usia 28 tahun, yang mana Varrell mengharapkan di usia tersebut dia bisa mendapagkan jodohnya.

"Mama cariin katanya (Varrell), yah aku bilang nanti pas umroh kamu doa tuh di Raudah, di depan Ka'bah, nanti kamu bisa berdoa apa yang kamu mau, nanti mamah temenin," tuturnya.

Venna mengungkap, dai tahu secara pasti kriteria jodoh yang diinginkan Varrell, tapi dia mengharapkan agar anaknya itu bisa mendapatkan jodoh yang seiman dan solehah, begitu juga untuk Athalla. Diharapkan, jodohnya itu bisa membuat anak-anaknya bahagia lahir batin dan dunia akhirat.

"Aku yang jelas mudah-mudahan dapat yang seiman yang solehah, temen ibadahnya Varrel Athalla nanti yah, dapet perempuan yang membuat anak-anak bahagia lahir batin dunia akhirat," jelasnya.

Dia membeberkan, ibadah umrah bersama 3 anak tercintanya itu baru pertama kali terjadi. Adapun ibadah umrah ini dia hendak mengajak anak-anaknya tuk kembali mengingat dosa-dosa sehingga manusia hidup itu yang dicari adalah cintanya Allah dan ridhonya Allah.