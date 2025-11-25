Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |15:30 WIB
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah mengesahkan layanan umrah mandiri sebagai jalur resmi melalui UU 14/2025. Kebijakan ini sesuai dengan aturan Arab Saudi yang memberi ruang bagi jamaah untuk mengatur keberangkatan sendiri tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) berharap ada regulasi yang jelas terkait umrah mandiri yang sempat menjadi kekhawatiran pelaku usaha.

“Ketika aturan umrah mandiri ini legal, itu memang menjadi suatu ketakutan tersendiri. Tentunya pasti kita ada ketakutan tersendiri,” ujar Sekjen Asphirasi Retno Anugerah Andriyani, saat Mukernas II, di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Retno menegaskan, bahwa perubahan regulasi justru menjadi momentum travel umrah untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Melalui Mukernas, pihaknya  memberikan sedikit motivasi atau kepastian ke anggota bahwa umroh mandiri ini tidak akan menjadikan masalah buat usaha.

“Kita harus berani berubah, kita harus mengikuti modernisasi saat ini. Ketika memang teman-teman yang semua umrah mandiri kita punya legalitasnya, kita tawarkan aja apa yang mereka mau,”ujarnya.

“Jadi sebenarnya kita sudah punya modal untuk itu, jadi teman-teman cuma tinggal kita beri panduan untuk lebih mengubah cara strategi marketingnya," lanjutnya.

Retno juga menjelaskan perbedaan sistem Haji Khusus tahun ini. Dengan skema B-to-B-to-C, PIHK kini mendapatkan porsi lebih besar dalam pengelolaan jamaah, meskipun tetap wajib melapor ke Masyariq (muassasah).

Dia mengatakan, Asphirasi yang menampung 2.043 jamaah dalam satu user juga mendapatkan Maktab 111, salah satu maktab terdekat dan berstatus VIP.

Sementara terkait haji non-kuota atau Mujamalah, dia mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi final dari otoritas Saudi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Umrah Mandiri Umrah Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185427//musim_dingin_di_madinah-bSqC_large.jpg
Musim Dingin di Madinah: Ketika Masjid Nabawi Menjadi Pelukan Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184897//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-bXAI_large.jpg
KPK Bedah Dugaan Korupsi BPKH: Biaya Mahal, Layanan Haji Diduga Tak Sejalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184067//kasus_dugaan_korupsi_kuota_haji-ORY0_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 10 Bos Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261//haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088//haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898//petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement