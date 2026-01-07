Kampung Haji di Makkah, Kado Diplomasi Prabowo untuk Bangsa dan Umat Muslim

JAKARTA - Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam diplomasi internasional dengan berhasil memiliki aset properti hotel di Makkah, Arab Saudi. Properti tersebut akan dijadikan lokasi Kampung Haji Indonesia.

"Berkat diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto, Kampung Haji di Makkah menjadi kado untuk bangsa Indonesia, khususnya umat Muslim," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, Rabu (7/1/2026).

Menurut Bawono, keberhasilan ini menjadi catatan penting dalam diplomasi Indonesia di era kepemimpinan Prabowo. Aktivitas diplomatik yang gencar membuat Indonesia semakin dihormati di panggung internasional, termasuk di Timur Tengah.

Prabowo berkomitmen meningkatkan layanan dan efisiensi penyelenggaraan haji. Salah satu langkah strategisnya adalah membangun Kampung Haji di Arab Saudi, tepatnya hanya sekitar 500 meter dari Masjidil Haram, lokasi yang dipilih setelah mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi.