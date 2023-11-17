Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Jateng Target 11 Juta Suara: Masih Kandang Banteng!

SEMARANG – Tim Pemenangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD Daerah Jawa Tengah menarget meraup sekira 11 juta suara untuk memenangkan paslon tersebut pada Pilpres 2024.

PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung, mulai dari Perindo, Hanura dan PPP terus bergerak bersama para relawan untuk memenangkan paslon bernomor urut 3 itu.

“Target kita lebih dari 60 persen untuk Ganjar–Mahfud (di Jateng). Jika mengkalkulasi prosentase DPT (daftar pemilih tetap) yang dihitung dari kehadiran (di TPS) di tahun 2019 (Pilpres 2019), hitung saja 60 persen kali 19juta. Partisipasinya 73 persen dikali DPT tahun 2024 itu mencapai 19 juta kalau tidak salah, nah 60 persen dari 19 juta itu ada sekitar 11 juta sekian,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD Daerah Jateng Agustina Wilujeng di Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng, Kota Semarang, Jumat (17/11/2023).

Agustin mengatakan terdekat yakni pada Minggu 19 November 2023 pihaknya akan menggelar rapat tertutup di Kota Semarang, salah satunya untuk membahas bagaimana terus bergerak memenangkan Ganjar–Mahfud di Jateng.

Pemilu mendatang, kata Agustin, setiap orang pada konteks para caleg dalam situasi yang unik. Di satu sisi harus memperjuangkan diri sendiri untuk menjadi anggota DPR, di berbagai tingkatan, namun di sisi lain juga harus bekerja sama dengan beberapa partai untuk bisa memenangkan pilpres.

“Pesan yang paling penting hari ini adalah Jateng itu kandang banteng, artinya kita sebagaian besar dari PDI Perjuangan berada pada posisi on fire. Juga kondusivitas wilayah. Kemudian walaupun kita akan menang tapi teman-teman tidak boleh jumawa. Harus waspada. Karena agendanya dobel ini, pileg dan pilpres,” tuturnya.