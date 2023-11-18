Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ringankan Beban Masyarakat, Relawan Ganjar Adakan Bazar Sembako Murah di Kota Tangerang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |22:08 WIB
Ringankan Beban Masyarakat, Relawan Ganjar Adakan Bazar Sembako Murah di Kota Tangerang
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BANTEN - Sukarelawan Desa untuk Ganjar Pranowo (Desgan) terus turun ke masyarakat untuk menjawab kebutuhan mereka di beberapa wilayah Indonesia.

Kali ini, loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut menggelar bazar sembako murah di sekitar Cisadane Walk, Jalan Benteng Raya, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

Koordinator Des Ganjar Banten Agus Wisas menyatakan pihaknya menyapa ratusan warga Kota Tangerang yang memadati kawasan Cisadane Walk di Kota Tangerang dengan mengadakan program yang sangat dirasakan rakyat.

"Hari ini kami menyelenggarakan bazar sembako murah untuk ibu-ibu dan warga sekitar kawasan Cisadane Walk," katanya, Sabtu (18/11/2023).

Sukarelawan Ganjar Pranowo tersebut juga mendengarkan keluh kesah ratusan masyarakat Kota Tangerang yang mayoritas prasejahtera itu.

Ada yang mengeluhkan persoalan kesehatan, pendidikan, terutama harga sembako yang mulai melonjak.

"Kami mendengar ibu-ibu bahwa harga bahan pokok melambung tinggi saat ini. Harga beras tak tertahan, cabai dan bahan pokok lainnya," ucapnya.

Agus mengatakan, dengan bazar murah ini, Des Ganjar berusaha membantu meringankan beban masyarakat prasejahtera di Kota Tangerang.

Dalam program ini, Des Ganjar menyiapkan sekitar 500 paket sembako murah yang dijual seharga Rp 10 ribu. Isinya 1 liter minyak goreng dan 10 bungkus mi instan.

"Karena itu, kami berusaha meringankan beban ibu-ibu di sekitar sini. Kami bikin paket 500. Ada mi instan dan 1 liter minyak goreng," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement