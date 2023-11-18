Ringankan Beban Masyarakat, Relawan Ganjar Adakan Bazar Sembako Murah di Kota Tangerang

BANTEN - Sukarelawan Desa untuk Ganjar Pranowo (Desgan) terus turun ke masyarakat untuk menjawab kebutuhan mereka di beberapa wilayah Indonesia.

Kali ini, loyalis calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tersebut menggelar bazar sembako murah di sekitar Cisadane Walk, Jalan Benteng Raya, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

Koordinator Des Ganjar Banten Agus Wisas menyatakan pihaknya menyapa ratusan warga Kota Tangerang yang memadati kawasan Cisadane Walk di Kota Tangerang dengan mengadakan program yang sangat dirasakan rakyat.

"Hari ini kami menyelenggarakan bazar sembako murah untuk ibu-ibu dan warga sekitar kawasan Cisadane Walk," katanya, Sabtu (18/11/2023).

Sukarelawan Ganjar Pranowo tersebut juga mendengarkan keluh kesah ratusan masyarakat Kota Tangerang yang mayoritas prasejahtera itu.

Ada yang mengeluhkan persoalan kesehatan, pendidikan, terutama harga sembako yang mulai melonjak.

"Kami mendengar ibu-ibu bahwa harga bahan pokok melambung tinggi saat ini. Harga beras tak tertahan, cabai dan bahan pokok lainnya," ucapnya.

Agus mengatakan, dengan bazar murah ini, Des Ganjar berusaha membantu meringankan beban masyarakat prasejahtera di Kota Tangerang.

Dalam program ini, Des Ganjar menyiapkan sekitar 500 paket sembako murah yang dijual seharga Rp 10 ribu. Isinya 1 liter minyak goreng dan 10 bungkus mi instan.

"Karena itu, kami berusaha meringankan beban ibu-ibu di sekitar sini. Kami bikin paket 500. Ada mi instan dan 1 liter minyak goreng," katanya.