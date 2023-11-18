Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cabuli Belasan Anak Didiknya, Guru Ngaji di Semarang Ditangkap

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:21 WIB
Cabuli Belasan Anak Didiknya, Guru Ngaji di Semarang Ditangkap
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

SEMARANG – Seorang guru mengaji di Kecamatan Semarang Barat diduga melakukan tindakan asusila kepada anak-anak didiknya. Jumlah korban belum diketahui pasti, namun mencapai belasan.

Pria berinisial P (51) itu saat ini sudah diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

 BACA JUGA:

Salah satu warga di lingkungan tempat tinggal P, bernama David mengemukakan sempat mendengar informasi tersebut sejak pekan lalu. “Katanya Pak P kena kasus, tapi waktu itu belum terkonfirmasi,” kata David.

Dia mengatakan, insiden itu sempat menjadi pembicaraan di lingkungannya. Hingga mendapat informasi lanjutan jika P sudah diamankan polisi pada Jumat kemarin. Sehari-hari P mengajar TPQ. Waktu mengajarnya sore hari, pagi harinya P bekerja di sebuah percetakan.

 BACA JUGA:

Sebelum ada semacam TPQ, P mengajar di rumahnya. Namun, karena anak didiknya makin banyak maka menyewa tempat di lingkungan RT1.

Sementara, Ketua RT1, Towaf, mengemukakan ada beberapa polwan dari Unit PPA Polrestabes Semarang sempat mencari keterangan, menanyai sejumlah anak yang diduga para korban. Rumahnya sempat jadi tempat para polwan menanyai anak-anak itu.

“Jumat kemarin (17/11) sempat dikumpulin di sini,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement