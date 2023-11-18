Cabuli Belasan Anak Didiknya, Guru Ngaji di Semarang Ditangkap

SEMARANG – Seorang guru mengaji di Kecamatan Semarang Barat diduga melakukan tindakan asusila kepada anak-anak didiknya. Jumlah korban belum diketahui pasti, namun mencapai belasan.

Pria berinisial P (51) itu saat ini sudah diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Salah satu warga di lingkungan tempat tinggal P, bernama David mengemukakan sempat mendengar informasi tersebut sejak pekan lalu. “Katanya Pak P kena kasus, tapi waktu itu belum terkonfirmasi,” kata David.

Dia mengatakan, insiden itu sempat menjadi pembicaraan di lingkungannya. Hingga mendapat informasi lanjutan jika P sudah diamankan polisi pada Jumat kemarin. Sehari-hari P mengajar TPQ. Waktu mengajarnya sore hari, pagi harinya P bekerja di sebuah percetakan.

Sebelum ada semacam TPQ, P mengajar di rumahnya. Namun, karena anak didiknya makin banyak maka menyewa tempat di lingkungan RT1.

Sementara, Ketua RT1, Towaf, mengemukakan ada beberapa polwan dari Unit PPA Polrestabes Semarang sempat mencari keterangan, menanyai sejumlah anak yang diduga para korban. Rumahnya sempat jadi tempat para polwan menanyai anak-anak itu.

“Jumat kemarin (17/11) sempat dikumpulin di sini,” kata dia.