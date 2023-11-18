Guru Cabuli 8 Orang Siswa SD di Karawang

KARAWANG - Polres Karawang menangkap seorang guru sekolah dasar (SD) di Kecamatan Purwasari karena telah mencabuli siswanya. Korban diduga mencabuli puluhan siswanya selama mengajar di sekolah tersebut.

Orang tua dari 8 siswa yang menjadi korban melaporkan guru tersebut ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Karawang.

Ketika dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Abdul Jalil membenarkan peristiwa pencabulan di sekolah dasar di Kecamatan Purwasari. Bahkan dia memastikan pelakunya sudah ditangkap.

"Iya benar ada kasus pencabulan yang dilaporkan para orangtua korban di sekolah tersebut. Namun, kami belum bisa memberikan informasi secara detail karena pelakunya masih diperiksa," kata Abdul Jalil, Minggu (18/11/23).

Ia mengatakan, penangkapan terhadap oknum guru setelah polisi menerima laporan dari 8 orang tua korban, pelaku telah mencabuli anaknya yang menjadi siswa di sekolah tersebut.

"Jumat (17/11/23) malam kami dapat laporan langsung bergerak menangkap pelaku. Saat ini pelaku masih kami periksa secara intensif," katanya.

Terkait informasi jumlah korban hampir satu kelas di sekolah tersebut Abdul Jalil belum mau berspekulasi. Menurutnya, setelah selesai pemeriksaan baru akan disampaikan.

"Nanti saja kalau sudah selesai pemeriksaan kami akan rilis. Jadi sementara itu saja dulu, ya," katanya.