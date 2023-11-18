Bantu Masukkan Motor ke Rumah, Pria Ini Cabuli Bocah

SAMPANG - Kasus pencabulan terhadap gadis AJ (14) di bawah umur di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pelaku bermodus mengantarkan bantuan ke rumah korban.

Pelaku merupakan AM (38), Kecamatan Omben, Sampang Madura.

Polisi mengungkap pelaku melakukan aksi bejat pelaku di kamar rumah korban setelah pelaku membantu memasukkan sepeda motor nenek korban.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto, menjelaskan kronologi awal pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap korban.

"Berawal pada Rabu sekira pukul 18.30 WIB pelaku bermain ke rumah korban dengan modus mengantarkan bantuan ke pada nenek korban," katanya, Sabtu (18/11/2023).

Ia mengungkap, pelaku awalnya berbincang santai bersama orang tua dan nenek korban di depan rumahnya.

Tak lama kemudian nenek korban minta tolong kepada pelaku untuk membantu memasukkan sepeda motornya ke rumah.

"Pelaku membantu memasukkan sepeda motornya dibantu oleh korban dan diletakkan di kamar korban," tuturnya.

Menurutnya, setelah meletakkan sepeda motor, pelaku belum keluar dari kamar korban sambil membujuk korban untuk tidak keluar dulu.

"Dengan cara dipaksa pelaku mendorong korban ke tempat tidur dan mengancam sambil menyetubuhi korban," tuturnya.

Saat ini pelaku AM (38) ditahan di Mapolres Sampang untuk penyidikan lebih lanjut.