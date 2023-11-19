Advertisement
HOME NEWS NEWS

17 BUMN Resmikan Program BUMN TEMAN BERSENYUM di Temanggung

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |16:38 WIB
Foto: Dok Pegadaian
Jakarta- Sebanyak 17 perusahaan BUMN termasuk PT Pegadaian meresmikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk meningkatkan sektor pariwisata dan mendorong UMKM naik kelas di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat (17/11).

Bertajuk “BUMN untuk Temanggung yang Bersih, Sehat dan Nyaman untuk Umum” atau disebut BUMN TEMAN BERSENYUM, program ini diresmikan oleh Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Direktur Eksekutif Forum TJSL BUMN, Bupati Temanggung, dan perwakilan dari 17 BUMN penyelenggara program, serta disaksikan oleh masyarakat penerima program.

“Pentingnya perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat, harus menjadi fokus utama dalam membangun setiap program TJSL yang lebih berdampak. Aspek terukur dari impact program, baik dari segi kualitas maupun kuantitas adalah hal kritis dalam setiap mengembangkan program,” kata Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono

Lebih lanjut, Eko juga berharap agar program-program yang berasal dari kolaborasi BUMN tidak hanya diterapkan sementara, melainkan harus dirawat, terus dimanfaatkan, dan dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain.

Sementara itu, Pj. Bupati Temanggung, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, C Masrik Amin Zuhdi, menyambut baik kehadiran program BUMN TEMAN BERSENYUM di Kabupaten Temanggung.

