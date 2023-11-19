Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Pria di Malang Jadi Korban Penculikan dan Kekerasan hingga Ditemukan Tergantung

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:13 WIB
6 Fakta Pria di Malang Jadi Korban Penculikan dan Kekerasan hingga Ditemukan Tergantung
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MALANG - Kematian seorang pria bernama Abdul Gofur (53), warga Jalan Asi Kurnia, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menyita perhatian polisi.

Semula ia didubunuh diri. Namun, belakangan korban ini terindikasi mendapat serangkaian intimidasi dan kekerasan fisik sebelum akhirnya ditemukan tergantung. Berikut faktanya.

 BACA JUGA:

1. Ditemukan gantung diri

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya kini masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang.

Gofur, dikatakan Gandha, ditemukan gantung diri di sebuah rumah milik pria berinisial M di Jalan Imam Bonjol, Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada Kamis (16/11/2023) siang.

 BACA JUGA:

2. Polisi tunggu hasil autopsi

Meski ditemukan dengan kondisi tergantung. Namun, polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Gandha mengungkapkan bahwa ada ketidakwajaran dalam kematian korban.

"Kami masih menunggu hasil autopsi di RS Saiful Anwar Malang. Karena memang kematian korban ini sepertinya tidak wajar," ucap Gandha, saat dikonfirmasi pada Sabtu (18/11/2023) pagi.

3. Sempat dilaporkan hilang

Menurut Gandha, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, keluarga korban sempat melaporkan jika kehilangan anggota keluarganya pada Kamis (16/11/2023) sekira pukul 10.30 WIB.

"Korban ini dilaporkan hilang oleh istrinya pada Kamis (16/11/2023), laporan itu dilakukan istri korban ke Polsek Kepanjen," tutur Gandha.

Setelah melapor ke Polsek Kepanjen, istri korban atas nama Sarbiyah dan anak kandungnya, Sulistyono, berupaya mencari keberadaan korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement