1.242 Warga di Landak Kalbar Terdampak banjir

KALBAR - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat Daniel mengatakan sebanyak 1.242 warga Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, terdampak banjir.

"BPBD Landak sekarang sedang melakukan asesmen di sekitar lokasi banjir untuk melakukan identifikasi fasilitas umum yang terdampak, sedangkan untuk warga sementara ini melakukan pengungsian secara mandiri," kata Daniel, di Pontianak, Minggu (19/11/2023).

Menurut dia, banjir yang terjadi sejak 16 November 2023 itu melanda tujuh dusun di Desa Meranti yang mengakibatkan 359 Kepala Keluarga atau sekitar 1.242 jiwa beserta sejumlah fasilitas umum terdampak banjir.

Ia menyebutkan, tujuh dusun yang dilanda banjir yaitu Dusun Seladan Gawak, Seladan, Pelanjau, Meranti Hulu, Meranti Hilir, Moro Behe Tembawang, dan Moro Behe 1.

Dari laporan BPBD Landak, terdapat satu jembatan terputus yang harus segera dikoordinasikan dengan pihak terkait agar dilakukan penanganan sehingga lalu lintas atau aktivitas masyarakat penghubung antardesa dan kecamatan bisa kembali normal," katanya.