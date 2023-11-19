Cetak Generasi Unggul, Ganjar Milenial Bekali Gen Z Tips dan Trik Lolos PTN Impian

SEMARANG - Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Tengah (Jateng) berupaya membantu para Gen Z di Kota Semarang untuk bisa lolos masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit mereka.

Hal itu mereka wujudkan dalam kegiatan workshop tips dan trik lolos PTN yang diselenggarakan di salah satu restoran di Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jateng pada Sabtu (18/11/2023).

Ratusan peserta dari kalangan Gen Z mendaftarkan diri dalam workshop ini. Mayoritas dari mereka merupakan siswa kelas 12 dari berbagai sekolah di Kota Semarang. Kegiatan ini sengaja digelar untuk menyambut dibukanya pendaftaran PTN beberapa waktu ke depan.

Koordinator Wilayah GMC Jateng, Aris Lukmana Putra mengatakan, pihaknya menggandeng organisasi mahasiswa di salah satu PTN di Jateng untuk menjadi pemateri dalan kegiatan tersebut.

"Kita berkoordinasi dengan kawan-kawan BEM UIN Walisongo untuk memberikan pelatihan bagaimana caranya untuk masuk perguruan tinggi negeri impian dari kawan-kawan Gen Z" ujar Aris.

Berbagai materi yang dapat membantu para peserta lolos PTN dijabarkan dalam workshop tersebut. Termasuk cara untuk mendapat beasiswa kuliah. Sehingga para peserta tidak terbebani biaya yang tinggi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi

"Kita ingin memberikan pengetahuan pada kawan-kawan bahwa kuliah tidak semenyeramkan seperti yang diceritakan orang-orang. Dari segi biaya, itu bisa kita akses melalui beasiswa dan lain sebagainya," jelas Aris.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, Aris menyebut, kegiatan ini menjadi wujud dukungan GMC Jateng yang ingin ikut andil dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berpendidikan tinggi.

"Kami ingin menciptakan kawan-kawan Gen Z yang berpendidikan, inovatif, dan juga bisa membawa bangsa ini lebih maju ke depan," sebutnya.

Salah satu peserta, Ghufron Jamil mengaku sangat antusias belajar bersama relawan GMC untuk mendapat ilmu baru cara jitu lolos PTN. Dia mengatakan bahwa dirinya memang tengah mengincar untuk bisa lolos di salah satu PTN favoritnya.

"Saya sangat tertarik sekali, karena acara dari GMC ini sangat memotivasi saya, karena saya berminat universitas PTN. Saya di sini mendapat banyak ilmu, terkait bagaimana cara masuk ke universitas PTN yang saya inginkan," kata Ghufron.