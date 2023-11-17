Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Dai Muda Banten Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:07 WIB
Ratusan Dai Muda Banten Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024
Dai Muda Banten dukung pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BANTEN - Dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 - 2029 terus hadir dari berbagai kalangan masyarakat.

Kali ini, giliran ratusan dai muda dalam Pergerakan Dai Muda Banten atau Kader Dai Muda Banten (KDMB) yang mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar-Mahfud.

Dipimpin oleh Dewan Penasehat KDMB KH Mukhtar Fatawi, ikrar deklarasi dibacakan di Ballroom Le Semar Hotel, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

“Menyatakan dukungan penuh terhadap Ganjar Pranowo - Mahfud MD untuk maju sebagai Capres dan Cawapres tahun 2024,” kata KH Mukhtar dalam deklarasi dukungan yang diikuti ratusan dai muda lainnya, Jumat (17/11/2023).

Menurut KH Mukhtar, Ganjar dan Mahfud adalah dua tokoh bangsa yang bersih dan berkomitmen membangun NKRI dengan karakteristik tegas serta berintegritas. Terlebih hal itu sudah ditunjukkan dari track record keduanya di pemerintahan.

“Baik dari Pak Ganjar yang sudah jelas memimpin dua periode sebagai gubernur Jawa Tengah, artinya sudah punya pengalaman di bidang pemerintahan dan tata negara,” kata KH Mukhtar.

“Pak Mahfud MD juga kita paham beliau menguasai tiga unsur pemerintahan. Baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement