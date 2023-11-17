Ratusan Dai Muda Banten Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

BANTEN - Dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 - 2029 terus hadir dari berbagai kalangan masyarakat.

Kali ini, giliran ratusan dai muda dalam Pergerakan Dai Muda Banten atau Kader Dai Muda Banten (KDMB) yang mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar-Mahfud.

Dipimpin oleh Dewan Penasehat KDMB KH Mukhtar Fatawi, ikrar deklarasi dibacakan di Ballroom Le Semar Hotel, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

“Menyatakan dukungan penuh terhadap Ganjar Pranowo - Mahfud MD untuk maju sebagai Capres dan Cawapres tahun 2024,” kata KH Mukhtar dalam deklarasi dukungan yang diikuti ratusan dai muda lainnya, Jumat (17/11/2023).

Menurut KH Mukhtar, Ganjar dan Mahfud adalah dua tokoh bangsa yang bersih dan berkomitmen membangun NKRI dengan karakteristik tegas serta berintegritas. Terlebih hal itu sudah ditunjukkan dari track record keduanya di pemerintahan.

“Baik dari Pak Ganjar yang sudah jelas memimpin dua periode sebagai gubernur Jawa Tengah, artinya sudah punya pengalaman di bidang pemerintahan dan tata negara,” kata KH Mukhtar.

“Pak Mahfud MD juga kita paham beliau menguasai tiga unsur pemerintahan. Baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” sambungnya.