Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siswa SMP Bacok Guru karena Disuruh Pakai Sepatu, 2 Jari Nyaris Putus

Abdul Wakhid , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:00 WIB
Siswa SMP Bacok Guru karena Disuruh Pakai Sepatu, 2 Jari Nyaris Putus
Dibacok siswanya, dua jari seorang guru nyaris putus (Foto : iNews)
A
A
A
 

LAMONGAN - Seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) swasta di Lamongan Jawa Timur, tega membacok gurunya hingga dua jari nyaris putus. Pembacokan terjadi akibat siswa tersebut diduga tidak terima saat ditegur dan dinasihati karena tidak mengenakan sepatu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Guru Bahas Inggris SMP Muhammadiyah 9 Lamongan, berinisial WU tersebut diduga dibacok oleh M (14), yang tidak lain adalah salah satu siswanya.

Aksi tak patut dicontoh tersebut terjadi pada Rabu 14 November 2023, pagi lalu, saat proses belajar mengajar berlangsung, di ruang kelas VIII lantai dua SMP setempat.

WU langsung dilarikan ke balai pengobatan akibat dua jari sebelah tangan kiri nyaris putus. Kedua jari korban kemudian dijahit.

Aksi kekerasan yang dilakukan salah satu siswa tersebut sontak heboh dan membuat geger media sosial.

Ditemui di sekolah Jumat (17/11/2023), korban sudah bertugas kemabli seperti biasa. WU mengatakan, siswanya M memang temperamental atau mudah emosi.

Kronologi kejadian berawal saat dirinya menegur M bersama dua siswa laiinya karena tidak pakai sepatu ketika proses belajar mengajar berlangsung.

Dua teman M saat tegur dan dinasehati langsung memakai sepatu. Namun M menolak dan marah-marah sambil melotot ke arah korban.

Korban kemudian mendatangi M dan kembali menasihati dengan nada lebih tinggi. Bukannya takut, M malah mengambil kursi dan melempar ke arah korban hingga mengenai kakinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement