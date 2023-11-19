Hendak Tawuran Sambil Bawa Sajam, Enam Remaja di Karawang Diamankan Polisi

KARAWANG - Polres Karawang mengamankan enam remaja yang hendak melakukan tawuran di Tugu Tani, Kelurahan Plumbonsari Kecamatan Karawang Timur, Sabtu (18/11/23) dini hari. Polisi mengamankan satu buah senjata tajam dan dua unit motor yang digunakan para pelaku.

Kasat Samapta Polres Karawang, Iptu Wahyu Kurniawan mengatakan, polisi menggagalkan rencana tawuran yang dilakuka para remaja di tugu tani setelah mendapat laporan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Kapolres. Mendapat laporan tersebut polisi langsung bergerak ke lokasi dan para remaja hendak tawuran.

"Saat kami datang pera remaja tersebut kabur dan kami mengamankan enam orang remaja bersama barang bukti senjata tajam," kata Wahyu, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Wahyu, pihaknya berhasil menggagalkan tawuran antar remaja karena bergerak cepat setelah mendapat laporan masyarakat. Masyarakat yang ketakutan melihat para remaja yang hendak tawuran itu langsung melaporkan kejadian tersebut.