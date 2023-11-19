Dukung Pemilu Damai, FKPPI Dorong Kader Jaga Stabilitas Pemilu

BANDUNG - Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Jawa Barat, mendorong pelaksanaan pemilu damai, dengan meminta kepada para kadernya dan masyarakat menjaga stabilitas politik pada pesta demokrasi 2024.

“Kami ingin bersama-sama masyarakat menyukseskan kurang pesta demokrasi yang sedang dan akan berlangsung. FKPPI harus menjadi dinamisator dan stabilisator,” kata Dadang Rahmat dalam keterangannya, Minggu (19/11/2023).

FKPPI, lanjut dia, tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktif mendorong kadernya yang nanti akan duduk di legislatif atau Pilpres agar komitmen menjaga pemilu damai. Pemilu 2024 adalah pesta rakyat yang mestinya digelar dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen mendukung pemilu damai, telah dilakukan FKPPI secara simbolik beberapa waktu lalu. Pihaknya, lanjut dia, mendorong bagaimana narasi atau pesan-pesan dalam konteks komunikasi politik adalah pesan-pesan yang baik dan tidak dis informasi.

“Karena dengan seperti itu kualitas demokrasi menjadi tidak baik. Orang memilih karena persepsi dan persepsi itu muncul karena input-input informasi yang didapatkan. Makanya, jika informasi yang didapatkannya benar dan tepat maka Insyaallah orang dipilih adalah yang terbaik,” ujarnya.