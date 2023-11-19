Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kronologi Mahasiswi Unsri Meninggal Usai Dipaksa Minum Obat Penggugur Kandungan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |09:24 WIB
Kronologi Mahasiswi Unsri Meninggal Usai Dipaksa Minum Obat Penggugur Kandungan
Mahasiswi Unsri Meninggal/ist
A
A
A

PALEMBANG - Seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) asal Padang, Sumatera Barat, RF (21) meninggal dunia usai mengkonsumsi obat penggugur kandungan.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Baso Rahman mengatakan, mahasiswi yang meninggal dunia tersebut merupakan mahasiswi semester 5 Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Unsri.

"Iya benar mahasiswi yang meninggal dunia berinisial RF usia 21 tahun asal Padang, Sumatera Barat," kata Herman, Minggu (19/11/2023).

Dikatakannya, RF meninggal dunia di Rumah Sakit Ar Royyan Indralaya pada Jumat (17/11) sekira pukul 10.00. WIB. Kepastian penyebab RF meninggal dunia setelah polisi meminta keterangan dari teman pria RF.

Teman pria RF itu diketahui bernama Diat Putra Nurkesuma yang merupakan mahasiswa satu angkatan dengan mahasiswi tersebut. "Mahasiswa atas nama Diat kini ditetapkan tersangka, Diat ini pacar RF," ujarnya.

Masih kata Herman, tersangka menerangkan bahwa RF diketahui hamil pada awal November lalu. Tersangka meminta RF menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi obat yang dibeli secara online.

Obat tersebut dikonsumsi bersama dengan minuman bersoda pada Kamis (16/11/2023) petang sekira pukul 16.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
