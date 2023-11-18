Mahasiswi di Ogan Ilir Sumsel Tewas Diduga Berusaha Aborsi

PALEMBANG - Seorang mahasiswi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan berinisial RN ditemukan tewas di kamar kosannya, diduga setelah melakukan aborsi, Sabtu (18/11/2023).

"Benar memang ada kejadian tersebut, diduga korban aborsi di kosannya," kata Plh Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, Iptu Herman.

Informasi dihimpun diperoleh, peristiwa itu terjadi di Jalan Gang Lampung Bedeng Lahat I, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir pada Jumat (17/11/2023), sekitar pukul 10.00 WIB. Sedangkan sekitar pukul 09.45 WIB, korban RN disebut sempat menghubungi pacarnya, DP, untuk minta dibawa ke rumah sakit.

Dan setiba di kos pacarnya, DP melihat kondisi korban, dan DP langsung menggendong korban ke dalam kendaraan roda empat hitam miliknya. Saat di dalam mobil, DP melihat korban sudah tidak bergerak dan tubuhnya berwarna kuning serta terdapat darah di kaki, tangan, dan bagian belakang badan korban.

Setiba di rumah sakit, korban diperiksa oleh dokter. Korban kemudian dinyatakan telah meninggal dunia.

“Informasi selanjutnya akan kita sampaikan menunggu arahan dari Kapolres ya, mohon waktunya,” pungkasnya.

(Awaludin)