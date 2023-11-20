Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Apresiasi Nasabah Preferred dan Private Banking, CIMB Niaga Gelar Wealth Xpo 2023

Jack Newa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:35 WIB
Apresiasi Nasabah Preferred dan Private Banking, CIMB Niaga Gelar Wealth Xpo 2023
Pagelaran Wealth Xpo 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah CIMB Preferred dan CIMB Private Banking (Foto: Dok CIMB Niaga)
A
A
A

Solo - Sukses digelar di Jakarta, Batam, Bali, dan Pontianak, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali mengadakan signature event Wealth Xpo 2023 di Solo, Jawa Tengah. Acara spesial ini dipersembahkan sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa CIMB Niaga, khususnya CIMB Preferred dan CIMB Private Banking.

Melalui event yang mengusung tema The Resilience of Indonesia’s Economy in 2024, CIMB Niaga berbagi insight seputar pengelolaan keuangan, proteksi, dan investasi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional untuk membangkitkan semangat optimisme masyarakat.

CIMB Niaga memilih Solo untuk penyelenggaraan Wealth Xpo karena dinilai memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif, menjadi salah satu kota yang memiliki banyak peluang investasi dan portofolio nasabah, dan sejalan dengan strategi CIMB Niaga untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan wealth serta portofolio nasabah di luar Jakarta.

“Kenapa diadakan di Solo, karena Kota ini memiliki arti penting bagi CIMB Niaga. Dalam Wealth Xpo ini kami memberikan paparan kepada nasabah kami tentang situasi ekonomi dan politik ke depannnya. Di mana ekonomi kita sangat resilient dan iklim investasi ke depannya,” jelas Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung.

Budiman menambahkan, event ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah CIMB Preferred dan CIMB Private Banking. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan, peluang investasi, dan menjadikan CIMB Niaga sebagai solusi perbankan, yang inovatif untuk terus maju dalam meningkatkan bisnis hingga mencapai hasil yang optimal.

Minat masyarakat yang tinggi untuk berinvestasi juga perlu diimbangi dengan pemahaman literasi yang baik. Karena itu, untuk menangkap peluang tersebut, CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Xpo sebagai wadah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren wealth management terkini.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
