HOME NEWS INTERNATIONAL

Istri Mantan Presiden AS Jimmy Carter Meninggal pada Usia 96 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |10:01 WIB
Istri Mantan Presiden AS Jimmy Carter Meninggal pada Usia 96 Tahun
Istri mantan Presiden AS Jimmy Carter meninggal pada usia 96 tahun (Foto: EPA)
NEW YORK - Mantan Ibu Negara Amerika Serikat (AS) Rosalynn Carter, istri mantan Presiden Jimmy Carter, meninggal dunia pada usia 96 tahun.

Carter Center mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa dia meninggal dengan damai bersama keluarganya di sisinya.

Pada Jumat (17/11/2023), dilaporkan bahwa dia memasuki rumah perawatan di negara bagian Georgia, dan menghabiskan waktu bersama suaminya yang berusia 99 tahun, yang telah dirawat di rumah sakit sejak Februari.

Nyonya Carter didiagnosis menderita demensia pada bulan Mei.

Pernikahan mereka baru saja dirayakan ke-77 tahun pada Juli lalu.

“Rosalynn adalah mitra setara saya dalam segala hal yang pernah saya capai,” kata Carter dalam pernyataannya.

"Dia memberi saya bimbingan dan dorongan yang bijaksana ketika saya membutuhkannya. Selama Rosalynn ada di dunia ini, saya selalu tahu seseorang mencintai dan mendukung saya,” lanjutnya.

Nyonya Carter lahir dengan nama Eleanor Rosalynn Smith pada tanggal 18 Agustus 1927.

Dia menikah dengan Presiden Carter pada 7 Juli 1946 dan mereka kemudian memiliki empat anak.

