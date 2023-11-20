Dikepung Tentara, Tank-Tank Israel Terlihat Bergerak di RS Indonesia di Gaza

GAZA – Tank-tank Israel dilaporkan telah bergerak ke Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza utara di mana sekitar selusin orang dilaporkan tewas menyusul serangan Israel pada pagi ini.

Beberapa waktu lalu, Direktur rumah sakit, Dr Marwan Al-Sultan mengatakan kepada BBC bahwa tentara Israel berada sekitar 20 meter dari gedung tersebut.

Sebelumnya dia mengatakan dia mendengar suara tembakan di sekitar dan departemen perawatan pasca operasi telah diserang.

Pernyataan terbaru Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak merujuk pada tindakan di dekat rumah sakit.

“Pasukan IDF terus beroperasi di Jalur Gaza, mengarahkan pesawat untuk menyerang teroris, infrastruktur teroris, dan menemukan lokasi senjata dan peralatan militer,” terangnya.

Tiga komandan kompi Hamas dilaporkan telah terbunuh.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan serangan udara Israel terhadap sebuah rumah sakit telah menewaskan sedikitnya 12 orang.

Direktur rumah sakit Indonesia di Gaza utara mengatakan kepada BBC bahwa sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan udara Israel.