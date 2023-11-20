Pemandu Karaoke di Jambi Dianiaya Pelanggannya hingga Bersimbah Darah

TEBO - Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu lagu atau karaoke di salah satu kafe dan di Terminal Baru Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, bersimbah darah usai dianiaya pelanggannya.

Wanita berparas cantik ini dianiaya oleh KML (35) warga kecamatan Tebo Ulu di tempat kerjanya, hingga mengalami luka dibeberapa bagian tubuhnya.

Korban mengalami luka dibagian kepala, sementara Pelaku Melarikan Diri.

"Pelaku saat itu langsung kabur, saya berusaha menyelamatkan korban dengan membawa ke Puskesmas," ujar saksi yang enggan disebut namanya, Senin (20/11/2023).

Motif penganiayaan pada korban berinisial ICA itu belum diketahui.