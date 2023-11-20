Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemandu Karaoke di Jambi Dianiaya Pelanggannya hingga Bersimbah Darah

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:46 WIB
Pemandu Karaoke di Jambi Dianiaya Pelanggannya hingga Bersimbah Darah
Pemandu karaoke berismbah darah usai dianiayan pelanggannya (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

TEBO - Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu lagu atau karaoke di salah satu kafe dan di Terminal Baru Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, bersimbah darah usai dianiaya pelanggannya.

Wanita berparas cantik ini dianiaya oleh KML (35) warga kecamatan Tebo Ulu di tempat kerjanya, hingga mengalami luka dibeberapa bagian tubuhnya.

Korban mengalami luka dibagian kepala, sementara Pelaku Melarikan Diri.

"Pelaku saat itu langsung kabur, saya berusaha menyelamatkan korban dengan membawa ke Puskesmas," ujar saksi yang enggan disebut namanya, Senin (20/11/2023).

Motif penganiayaan pada korban berinisial ICA itu belum diketahui.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement