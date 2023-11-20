Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Tobelo Maluku Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo 3,2 yang mengguncang kawasan Tobelo, Maluku Utara. Gempa tersebut tercatat pada Senin (20/11/2023) pukul 20.53 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 150 km dari Barat Laut Tobelo, Maluku Utara. Adapun pusat gempa berada di kedalaman 10 km.

"#Gempa Mag:3.2, 20-Nov-2023 20:53:41WIB, Lok:2.53LU, 126.90BT (150 km BaratLaut TOBELO-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X, Senin (20/11/2023).

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Tobelo, Maluku Utara diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)