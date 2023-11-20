Cerita Penumpang KA Probowangi, Ngaku Cium Aroma Bau Gosong Usai Hantam Elf di Lumajang

JAKARTA - Salah satu penumpang KA Probowangi, Angga (24), mengaku sempat mencium aroma gosong usai kereta yang ditumpanginya menabrak kendaraan Elf di Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu kilometer 137+9 petak jalan antara Stasiun Randuagung - Klakah.

"Di kereta ramai pada bingung, pertama itu bau-bau gosong tak kira mungkin dari mesin keretanya," kata Angga, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (19/11/2023).

Saat kejadian, petugas kereta tidak memberikan informasi kalau KA Probowangi telah mengalami insiden kecelakaan tersebut. Namun, Angga sempat merasakan getaran kencang saat kereta yang ditumpanginya menabrak kendaraan Elf.

"Tadi pas di kereta, yang biasa ngomong di speaker (petugas informasi) itu tidak menyebutkan pasti kejadian tersebut. Kalau gojlakan (getaran) kerasa, kereta sampai goyang mau jatuh, berasa banget, mas," katanya.

Dia hanya mengetahui, kalau kereta yang ditumpanginya sempet berhenti usai insiden kecelakaan itu. Dirinya juga baru sadar ketika turun di stasiun yang ia tuju, KA Probowangi menabrak Elf di perlintasan tanpa palang pintu.

"Berhenti mas mendadak. Seluruh penumpang di dalam semua. Engga (sempat lihat kondisi di luar)," katanya.