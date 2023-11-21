Inilah Tokoh yang Inginkan Soekarno jadi Presiden Seumur Hidup

JAKARTA- Inilah tokoh yang inginkan Soekarno jadi presiden seumur hidup. Sebagai informasi, Soekarno dilantik menjadi presiden pertama di Indonesia pada 18 Agustus 1945 berdasarkan keputusan aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam hal ini Presiden Soekarno menjabat Presiden Republik Indonesia selama 22 tahun dari 18 Agustus 1945-1967.

BACA JUGA: Kisah Perjalanan Cinta Fatmawati yang Awalnya Hanya Dianggap Anak Hingga Jadi Istri Sah Soekarno

Apalagi MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan tertuang dalam Ketetapan MPRS No. III/MPRS tahun 1963.

Dengan ada aturan dari MPRS, ada beberapa tokoh yang menginginkan ayah dari Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden seumur hidup. Lantas siapa yang menginginkan Soekarno jadi Presiden selamanya?

BACA JUGA: Siasat Soekarno Barter Intel Amerika dengan Pesawat Hercules

Menghimpun berbagai sumber, inilah tokoh yang inginkan Soekarno jadi presiden seumur hidup adalah Chaerul Saleh selaku ketua MPRS, AM Hanafi, dan Angkatan 45.

Pasalnya mereka khawatir khawatir PKI memenangkan pemilihan umum dan terjadi perang saudara. Untuk merealisasikan rencana tersebut maka dicarilah anggota MPRS dengan latar belakang TNI.