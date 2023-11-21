Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Inilah Tokoh yang Inginkan Soekarno jadi Presiden Seumur Hidup

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |07:30 WIB
Inilah Tokoh yang Inginkan Soekarno jadi Presiden Seumur Hidup
Ilustrasi Soekarno (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Inilah tokoh yang inginkan Soekarno jadi presiden seumur hidup. Sebagai informasi, Soekarno dilantik menjadi presiden pertama di Indonesia pada 18 Agustus 1945 berdasarkan keputusan aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam hal ini Presiden Soekarno menjabat Presiden Republik Indonesia selama 22 tahun dari 18 Agustus 1945-1967.

Apalagi MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan tertuang dalam Ketetapan MPRS No. III/MPRS tahun 1963.

Dengan ada aturan dari MPRS, ada beberapa tokoh yang menginginkan ayah dari Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden seumur hidup. Lantas siapa yang menginginkan Soekarno jadi Presiden selamanya?

Menghimpun berbagai sumber, inilah tokoh yang inginkan Soekarno jadi presiden seumur hidup adalah Chaerul Saleh selaku ketua MPRS, AM Hanafi, dan Angkatan 45.

Pasalnya mereka khawatir khawatir PKI memenangkan pemilihan umum dan terjadi perang saudara. Untuk merealisasikan rencana tersebut maka dicarilah anggota MPRS dengan latar belakang TNI.

Halaman:
1 2
      
