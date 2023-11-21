Ganjar Pranowo Dikukuhkan sebagai Tokoh Pemerhati Orang Papua

RAJA AMPAT - Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay mengukuhkan Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo sebagai tokoh pemerhati orang Papua. Pengukuhan dilakukan di Kampung Saukabu, Waigeo Barat Kepulauan, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023).

"Hari ini di atas tuntunan Tuhan dan penyertaan leluhur di atas tanah ini, secara resmi, secara adat, kami kukuhkan Bapak (Ganjar) sebagai Tokoh Pemerhati Orang Papua. Secara resmi saya serahkan berita acara pengukuhan ini beserta dengan piring sebagai simbol adat kami," kata ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor.

Paul menerangkan, pengukuhan itu dilakukan atas bukti nyata yang dilakukan Ganjar kepada masyarakat Papua, terutama generasi mudanya. Selain itu, sejak menjadi Gubernur Jawa Barat, Ganjar dinilai penuh dengan kepedulian.

"Selama ini kami sudah lihat bahwa Bapak Ganjar perhatikan anak-anak generasi muda Papua yang sekolah di wilayah bapak di Jateng memperhatikan mereka, bahkan ada yang bapak bantu sampai menjadi dokter perempuan Papua dan itu suatu kebanggan kami," terangnya.

"Asrama Papua juga bapak perhatikan, bahkan lampunya padam pun bapak perhatikan untuk nyalakan walaupun sudah padam tiga bulan. Kemudian bahan makanan untuk mahasiswa-mahasiswa Papua," lanjut Paul.

Paul berharap, jika nanti Ganjar terpilih menjadi Presiden 2024-2029, kepedulian politikus berambut putih itu terus menyala untuk masyarakat Papua.

"Ini menjadi tanggung jawab bapak ketika menjadi presiden nanti, dapat kembali dan memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua atau masyarakat adat Papua," tandasnya.