HOME NEWS NUSANTARA

Disambut Tari Yonokhong Manaya, Ganjar Ucapkan Terima Kasih untuk Warga Papua

Edy Siswanto , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:49 WIB
Disambut Tari Yonokhong Manaya, Ganjar Ucapkan Terima Kasih untuk Warga Papua
A
A
A

SENTANI - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut antusias ratusan masyarakat ketika tiba di Bandara Sentani, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa, 21 November 2023.

Kedatangan Ganjar disambut dengan adat oleh Keondoafian, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perempuan dan pemuda yang ada di Kabupaten/Kota Jayapura yang meneriakkan yel-yel bagi Capres berambut putih itu, "Ganjar-Mahfud for Tanah Papua, Tanah Papua for Ganjar-Mahfud".

Ketika tiba di pintu kedatangan bandara, Capres yang juga didukung Partai Perindo ini disambut tarian selamat datang dari Sanggar Tari Yonokhong Manaya, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kedatangan Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menjadi pusat perhatian, di mana masyarakat Papua berkumpul untuk menyambutnya. Tak hanya itu, masyarakat dan relawannya turut meneriakkan Ganjar Presiden 2024.

