HOME NEWS NASIONAL

Akses Pendidikan Pemilu bagi Generasi Muda Perlu Ditingkatkan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |18:43 WIB
Akses Pendidikan Pemilu bagi Generasi Muda Perlu Ditingkatkan!
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Akses pendidikan pemilu untuk masyarakat perlu ditingkatkan. Hal tersebut dianggap penting, terutama bagi generasi muda hingga penyandang disabilitas, dan daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses. 

"Partai Hanura mendesak para stakeholder politik di Indonesia untuk melakukan peningkatan akses pendidikan Pemilu bagi rakyat. Khususnya, generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil," ujar Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), dikutip Sabtu (6/12/2025).

Oso menegaskan, pihaknya akan mengawal penyempurnaan sistem Pemilu dengan memastikan pemerataan representasi politik di seluruh daerah di Indonesia. Itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap suara dan kedaulatan rakyat.

"Jangan ada lagi 17 juta suara yang hilang. Hanura akan berjuang untuk menjaga kedaulatan suara rakyat," imbuhnya.

Pihaknya juga mendukung upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Di sisi lain, mendorong pemerintah melakukan pemerataan pembangunan di daerah, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, pangan dan energi. Pihaknya menegaskan, bahwa menjunjung politik bersih dan pemerintahan yang berintegritas. 

Halaman:
1 2
      
