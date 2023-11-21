Ajak Relawan Papua Gaspol Raih Dukungan, Ganjar: Selalu Komunikasi dengan Rakyat

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak para relawan untuk gaspol mendapatkan dukungan rakyat. Ia berpesan, pencarian dukungan ke rakyat itu perlu dilalukan dengan cara yang baik.

Pesan itu disampaikan Ganjar saat meresmikan Sekretariat Bersama Gama di Jalan Raya Abepura-Sentani, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2023). Kegiatan itu, diawali dengan pengguntingan pita oleh Ganjar.

“Selalu berkomunikasi dengan rakyat, dengan saudara. Kalo kita bicaranya baik kita menyampaikan program baik. Maka tentu saja masyarakat akan menyambut dengan baik,” tutur Ganjar dalam keterangan resminya, Selasa (21/11/2023).

Ganjar yang dikenal sebagai sosok merakyat ini juga berpesan kepada para relawannya untuk tetap menjaga kekompakan. Apalagi, Sekretariat Bersama Gama telah diresmikan dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak untuk meraih suara di Papua.

Sekretariat Bersama Gama ini merupakan kumpulan dari 25 relawan yang siap memenangkan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya titip pada teman-teman semua untuk menjaga kekompakan dan soliditas. Hanya dengan kekuatan rakyatlah kita bisa memenangkan ini (Pilpres) dengan baik ya,” tegas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menghimbau kepada para pendukungnya di Papua untuk tak tergoda dengan isu-isu tak penting. Ganjar, justru mendorong para relawan untuk dapat menyebarkan hal baik ke masyarakat agar pemilu 2024 bisa berjalan lancar.