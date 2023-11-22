Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

7 Fakta Kesepakatan Hamas-Israel Terkait Pembebasan Tawanan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |16:55 WIB
7 Fakta Kesepakatan Hamas-Israel Terkait Pembebasan Tawanan
Terjadi kesepakatan antara Hamas dan Israel terkait pembabasan tawanan dan sandera. (Foto: haaretz)
GAZA - Hamas dan Israel disebut telah mencapai kesepakatan pembebasan sandera Israel di Gaza dan pembebasan tahanan. Kesepakatan ini sudah ditandatangi kedua pihak terkait dan mendapatkan dukugan luas dari dunia internasional.

Langkah pemerintah Israel yan dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu awalnya mendapat penolakan dari beberap faksi internal mereka. Tapi, setelah dilakukan lobi, akhirnya Israel memilih menerima kesepakatan yang berdampak pada pembebasan beberapa sandera tahanan Hamas di Gaza.

Langkah Israel tersebut juga mendapat repons positif dari Hamas. Pernyataan Hamas diterbitkan Pusat Informasi Palestina yang mengatakan 50 sandera akan dibebaskan sebagai imbalan atas 150 wanita dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Berikut Fakta Kesepakatan Hamas Israel

1. Israel dan Hamas sepakat melakukan pembebasan sandera yang diperkirakan terjadi pada Kamis pagi. Sebagai tahap awal, akan ada pembebasan 50 sandera perempuan dan anak-anak yang ditahan di Gaza dengan imbalan 150 perempuan dan anak-anak Palestina dibebaskan dari penjara Israel selama gencatan senjata empat hari.

2. Gencatan senjata akan “memungkinkan masuknya konvoi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang lebih besar, termasuk bahan bakar yang ditujukan untuk kebutuhan kemanusiaan”.

