Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Bagikan Peralatan Masak untuk Emak-Emak di Langkat

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:35 WIB
Relawan Ganjar Bagikan Peralatan Masak untuk Emak-Emak di Langkat
Relawan Ganjar bagikan alat masak di Langkat, Sumut (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara (Sumut) terus berperan aktif dalam kegiatan positif bersama masyarakat di berbagai desa. Kali ini mereka blusukan ke Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumut.

Di wilayah tersebut, pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyalurkan bantuan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim At Taqwa, pada Rabu (22/11/2023).

Bantuan yang diserahkan meliputi alat-alat masak seperti wajan, kuali, panci, dandang berukuran besar, serta peralatan masak lainnya.

"Kegiatan Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Langkat hari ini adalah memberikan bantuan alat-alat masak kepada majelis taklim yang ada di Kabupaten Langkat," kata Koordinator Daerah Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Langkat, Ronal Efendi Hasibuan dalam keterangannya.

Ronal menambahkan, ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa sering mengalami kesulitan dalam memasak saat ada acara besar di desa tersebut. Kadang-kadang, mereka harus meminjam peralatan masak karena peralatan yang mereka miliki kurang memadai dan sudah rusak.

Ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa kini dapat memasak dengan peralatan yang lebih baru dan berukuran lebih besar dengan adanya bantuan sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar.

"Harapan ibu-ibu ini dengan bantuan ini bisa lebih maksimal lagi dalam menyajikan makanan pada acara-acara pesta atau acara adat masyarakat di sini," ungkap Ronal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement