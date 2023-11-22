Relawan Ganjar Bagikan Peralatan Masak untuk Emak-Emak di Langkat

JAKARTA - Sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara (Sumut) terus berperan aktif dalam kegiatan positif bersama masyarakat di berbagai desa. Kali ini mereka blusukan ke Desa Alur Gadung, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumut.

Di wilayah tersebut, pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyalurkan bantuan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim At Taqwa, pada Rabu (22/11/2023).

Bantuan yang diserahkan meliputi alat-alat masak seperti wajan, kuali, panci, dandang berukuran besar, serta peralatan masak lainnya.

"Kegiatan Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Langkat hari ini adalah memberikan bantuan alat-alat masak kepada majelis taklim yang ada di Kabupaten Langkat," kata Koordinator Daerah Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Langkat, Ronal Efendi Hasibuan dalam keterangannya.

Ronal menambahkan, ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa sering mengalami kesulitan dalam memasak saat ada acara besar di desa tersebut. Kadang-kadang, mereka harus meminjam peralatan masak karena peralatan yang mereka miliki kurang memadai dan sudah rusak.

Ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa kini dapat memasak dengan peralatan yang lebih baru dan berukuran lebih besar dengan adanya bantuan sukarelawan Tuan Guru Sahabat Ganjar.

"Harapan ibu-ibu ini dengan bantuan ini bisa lebih maksimal lagi dalam menyajikan makanan pada acara-acara pesta atau acara adat masyarakat di sini," ungkap Ronal.