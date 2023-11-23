Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kinerja Kelas Dunia, Pertamina Call Center 135 Raih Penghargaan di Ajang Contact Center World Global Awards 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:05 WIB
Kinerja Kelas Dunia, Pertamina Call Center 135 Raih Penghargaan di Ajang Contact Center World Global Awards 2023
Foto: Dok Pertamina
Portugal – Sejalan dengan visi dan misi perusahaan, Pertamina Call Center 135 (PCC 135) kembali diakui sebagai contact center berkelas dunia pada ajang Contact Center World Global Awards 2023 yang diselenggarakan di Lisbon, Portugal pada tanggal 13-16 November 2023 lalu. 

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa kinerja contact center adalah cerminan dari kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan mengandalkan PCC 135 sebagai ujung tombak dan garda terdepan perusahaan dalam menangkap suara konsumen, termasuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

“Dengan continuous improvement yang dilakukan, PCC 135 kembali meraih penghargaan pada ajang Contact Center World Global Awards 2023. Ini adalah tahun ke-4 berturut-turut PCC 135 berpartisipasi dan meraih penghargaan, serta menjadi bukti komitmen dan upaya PCC 135 dalam melayani sepenuh hati, memberi informasi bagi pelanggan dan masyarakat,” tutur Irto.

Penilaian untuk mendapatkan penghargaan ini tidak sembarangan. PCC 135 bersaing dengan contact center dari perusahaan-perusahaan di berbagai industri dari seluruh dunia. Tahun ini merupakan capaian terbaik PCC 135, dari 12 kategori yang diikuti, PCC 135 berhasil meraih 11 penghargaan Gold, 1 penghargaan Silver, dan 1 penghargaan Certified World Class Contact Center sebagai bukti bahwa layanan PCC 135 berkelas dunia.

