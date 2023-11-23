Meksiko Tangkap Bos Keamanan Kartel Sinaloa

MEXICO CITY - Garda Nasional Meksiko pada Rabu, (22/11/2023) menangkap Nestor Isidro Perez Salas, atau "El Nini," yang dituduh memimpin keamanan faksi Kartel Sinaloa yang dipimpin oleh putra pendiri Joaquin "El Chapo "Guzman.

Dianggap oleh agen anti-narkotika Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu tokoh narkoba Meksiko yang paling kejam, Perez Salas ditahan di Culiacan, jantung Kartel Sinaloa, dan dibawa ke Mexico City, menurut catatan penahanan pemerintah.

Dia dituduh oleh Departemen Luar Negeri AS bekerja di bawah Ivan Archivaldo Guzman untuk memimpin "Ninis", sebuah kelompok personel keamanan yang kejam untuk Guzman bersaudara, yang juga dikenal sebagai "Los Chapitos".

Pengadilan AS telah mendakwa Perez Salas atas serangkaian dakwaan sehubungan dengan dugaan perannya sebagai pimpinan aparat keamanan Chapitos, termasuk konspirasi penyelundupan kokain dan metamfetamin, kepemilikan senapan mesin, dan aksi pembalasan saksi.

Departemen Luar Negeri telah menawarkan hingga USD3 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Penangkapan Nini terjadi kurang dari seminggu setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan timpalannya dari Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador.

BACA JUGA: Kartel Narkoba Meksiko Minta Maaf Setelah Culik dan Bunuh Warga AS

“Kami bekerja berdampingan untuk memerangi perdagangan senjata, mengatasi kejahatan terorganisir, dan mengatasi epidemi opioid, termasuk fentanil,” kata Biden sebagaimana dilansir Reuters.

AS dan Meksiko juga sepakat dengan Tiongkok pekan lalu untuk membendung aliran bahan kimia prekursor fentanil dari negara Asia tersebut.