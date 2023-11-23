4 Fakta Program Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Naikkan Tunjangan Lauk Pauk

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto akan melanjutkan program-program Laksamana Yudo Margono dan akan menaikkan tunjangan lauk-pauk.

Berikut sejumlah fakta terkait program Panglima TNI:

1. Naikkan Tunjangan Lauk Pauk

Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bakal melanjutkan sejumlah program Laksamana Yudo Margono.

"Mungkin saya juga akan melanjutkan program-program Panglima TNI yang lalu (Laksamana Yudo Margono), dan sesuai visi-misi waktu fit and proper test. Jadi ada visi dan misi saya adalah TNI yang prima yaitu profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif," kata Agus dalam keterangannya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023.

2. Sampaikan ke Kemhan

Agus juga akan menaikan tunjangan lauk-pauk prajurit TNI. Hal tersebut telah disampaikannya kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Jadi tunjangannya harus dinaikkan. Nanti secara button up saya akan mengajukan kepada Kemhan. Dan Kemhan sudah acc untuk tunjangan uang lauk pauk (bagi) pasukan yang melaksanakan tugas operasi. Sehingga tidak terlalu jomplang dengan instansi lain," jelasnya.

3. Gandeng Industri Pertahanan

Agus juga akan menggandeng industri pertahanan (Inhan) Indonesia, untuk melengkapi perlengkapan prajurit TNI baik yang digunakan secara perorangan ataupun satuan.

"Seperti senjata, drone dan juga kita akan mereorganisasi satuan-satuan drone. Kemudian satuan siber disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang sedang terjadi," kata Agus.