Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peduli Difabel, Polda Jabar Fasilitasi Ratusan Penyandang Tuna Daksa Miliki SIM D

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:39 WIB
Peduli Difabel, Polda Jabar Fasilitasi Ratusan Penyandang Tuna Daksa Miliki SIM D
Polisi Peduli Disabilitas/ist
A
A
A

BANDUNG –Ratusan penyandang disabilitas (tuna daksa) yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Barat mendapat fasilitasi untuk membuat Surat Izin Pengemudi (SIM) D sepeda motor roda tiga.

‘’Kami fasilitasi bagi penyandang disabilitas tuna daksa anggota PPDI Jawa Barat untuk bisa memiliki SIM D. Dan ini sudah diatur dalam UU No 22 tahun 2009 serta Perpol No 5 Tahun 2021 ,’’ kata Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Kamis (23/11/2023).

Kapolda Jabar menyampaikan hal tersebut dalam acara Audiensi PPDI Jawa Barat di Mapolda. Dalam acara tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda, Brigjen Pol Bariza Sulfi dan sejumlah pejabat utama. Sedangkan jajaran PPDI Jawa Barat dipimpin Ketua Umum, Adik Fachroji dan Sekretaris Yurisman Tanjung.

Silaturahmi jajaran PPDI Jawa Barat ini berkaitan dengan rencana kegiatan menyambut Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2023.

Polda Jawa Barat, kata Wiyagus, juga berpartisipasi dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional. Salah satu bentuk partisipasi, dia mengintruksikan seluruh Polres dan Polsek di wilayahnya memasang spanduk dengan narasi Hari Disabilitas Internasional tahun 2023.

‘’Ini salah satu upaya kita dalam membantu mensosialisasikan kegiatan PPDI Jawa Barat dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional,’’ ujar dia.

Tak hanya itu, lanjut Wiyagus, Polda Jawa Barat juga memberikan ruang kepada anggota PPDI Jawa Barat yang memiliki kemampuan di bidang seni maupun keagamaan. Ia menyebutkan, anggota PPDI Jawa Barat akan dilibatkan dalam kegiatan seremonial yang menampilkan kesenian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187823/dprd_dki-9KEu_large.jpg
Jakarta Didorong Jadi Rumah Ramah bagi Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187797/pemerintah-3ZGm_large.jpg
Indonesia Didapuk Jadi Tuan Rumah MHQ Internasional Disabilitas Netra Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182571/pramono-PpiA_large.jpg
Aksi Nyata Pemprov DKI Rekrut 150 Disabilitas Jadi Karyawan, Zidan di Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/519/3148629/anggota_dpr_dorong_penambahan_kuota_beasiswa_untuk_disabilitas-Q8gD_large.jpg
Anggota DPR Dorong Penambahan Kuota Beasiswa untuk Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/337/3092188/staf_khusus_presiden_ri_periode_2019_hinggga_2024_angkie_yudistia-eda4_large.jpeg
HDI 2024, Angkie Yudistia Dukung 5 Agenda Kemensos Atasi Tantangan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035813/jelang-pilkada-angkie-yudistia-soroti-tps-belum-ramah-disabilitas-atqVdN5PQw.jpg
Jelang Pilkada, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement