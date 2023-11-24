Tragis! 4 Warga Diberondong Tembakan di Laut, 1 Orang Tewas Mengenaskan

KONSEL - Seorang warga Desa Cempedak tewas tertembak di bagian dada oleh orang tak dikenal (OTK) saat hendak melaut di perairan Laonti, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat (24/11/2023) dini hari.

Kepala desa Cempedak Sapirudin membenarkan adanya aksi penembakan yang dialami oleh warganya tersebut. Korban diketahui bernama Maco (39).

"Mereka berempat hendak melaut, sekitar pukul 2 dini hari, sekitar 100 meter lepas pantai tiba-tiba mereka dihadang dan ditembaki oleh orang tidak dikenal," ujar Sapirudin, Jumat (24/11/2023).

Akibat penembakan brutal tersebut, satu warga dinyatakan tewas dan ditemukan di pantai oleh warga, sementara 3 lainnya masih dalam perahu dan dilarikan ke Puskesmas Langara di Wowonii Konawe Kepulauan.

"Satu Korban masih dirawat di Puskesmas Langara, dua korban dibawa ke RS Santa Anna Kendari, karena mengalami luka tembak di bagian dada dan pinggul,"ungkapnya.

Menurutnya, warga di sekitar kejadian penembakan sempat mendengar suara tembakan sebanyak 4 kali. Selain itu warga juga sempat melihat 3 orang tidak dikenal menggunakan perahu dan diduga mereka adalah pelaku penembakan.

“Dari laporan warga mereka dengar ada suara tembakan sebanyak 4 kali, dan sempat melihat 3 orang melaut tapi tidak dikenali,” pungkasnya.

Kapolres Konawe Selatan, melalui Kasi Humas AKP Muslimin, membenarkan adanya laporan penembakan warga di Desa Cempedak, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan.