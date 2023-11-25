Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kesulitan Air Bersih, Gardu Ganjar Berikan Bantuan Sumur Bor untuk Masyarakat Lebak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |00:33 WIB
LEBAK – Relawan Calon Presiden, Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gardu Ganjar, menyerahkan bantuan peralatan sumur bor kepada masyarakat di Desa Sukaharja, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (24/11/2023).

Bantuan diberikan langsung oleh Koordinator Jaringan Jawara Gardu Ganjar Banten, Agus S. Cobra kepada perwakilan masyarakat yang dihadiri oleh aejumlah maayarakat sekitar.

"Hari ini Gardu Ganjar Banten memberikan bantuan kemanusiaan berupa sumur bor air di Kabupaten Lebak. Ini bantuan yang kesekian kalinya yang kami lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak," ujar Agus.

Sulitnya akses dan informasi terhadap daerah tersebut mendorong Relawan Ganjar untuk pro aktif. Apalagi, sumur bor tersebut sangat dibutuhkan karena mayoritas masyarakat memiliki keterbatasan air bersih.

"Di sini belum ada bantuan seperti ini dan masyarakat sangat membutuhkan sumur bor satelit ini. Dengan tekstur tanah pegunungan yang tidak datar sangat sulit untuk mereka membuka akses sumur bor," jawab Agus.

Menurutnya, mesin sumur bor tersebut akan mempermudah masyarakat untuk menarik air keluar dari tanah. Sejauh ini, jarang sekali masyarakat yang memiliki alat sumur bor, sehingga masyarakat harus menimba air dari sumur dan memerlukan waktu yang lama untuk mengambil air ke permukaan.

"Tanpa bantuat alat mesin, akan sangat sulit menarik Id keluar, tapi dengan adanya bantuan alat sumur bor ini masyarakat akan semakin mudah memperoleh air bersih," ungkapnya.

Agus mengaku masyarakat sangat antusias menerima bantuan tersebut. Menurutnya, ini merupakan bentuk kepedulian Gardu Ganjar secara nyata, bukan janji semata, Gardu Ganjar terus mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Banten.

"Pendidikan, perikanan, UMKM akan kami upayakan untuk masyarakat, yang terpenting mereka merasakan manfaat dan pada akhirnya secara sukarela mendukung kemenangan Ganjar Pranowo,"tutup Agus.

Koordinator Pemuda Desa Sukaharja, Dede Jazuli mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diserahkan oleh Gardu Ganjar ke wilayahnya.

